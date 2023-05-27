В США назвали новий крайній термін підвищення ліміту держборгу

В Мінфіні США назвали новий крайній термін для підвищення ліміту державного боргу - 5 червня. У разі, якщо досягти згоди на це не вдасться, країну чекає дефолт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

В новому листі до Конгресу США міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що крайній термін посунувся до 5 червня.

"Грунтуючись на останніх доступних даних, ми тепер оцінюємо, що казначейство не матиме ресурсів для виконання зобов'язань уряду, якщо Конгрес не підвищить або не призупинить ліміт боргу до 5 червня", - написала вона в листі.

Член палати представників Патрік МакГенрі заявив, що новий крайній термін все одно вимагає терміновості укладання угоди між Конгресом та президентом США Джо Байденом. Він заявив, що "угода близька".

Перемовини продовжувались і 26 травня. Після них Байден теж заявив, що сторони "близькі до укладання угоди".

Загроза дефолту у США

Попередній крайній термін підвищення ліміту держборгу США був 1 червня. Після настання (тепер нової) цього терміну, країну очікує дефолт, якщо між обома сторонами не буде укладена угода.

Так, без її прийняття, уряд не зможе позичати гроші для покриття витрат, і в цілому це позначиться на фінансових ринках та стрибку відсоткових ставок.

Наразі тривають переговори між президентом-демократом та конгресменами-республіканями. Раніше Байден заявляв, що їм вдається досягати певного прогресу.

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