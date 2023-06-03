RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США могут отказаться от закупки ряда вооружений из-за сокращения бюджета, - Reuters

Фото: США могут отказаться от закупки ряда вооружений ради снижения бюджета (dvidshub.net)
Автор: Константин Широкун

Ряд оборонных заказов в США стоимостью 16 млрд долларов может остаться без финансирования после того, как сенаторы приняли законопроект, который повышает потолок госдолга и ограничивает федеральные расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что под сокращение могут попасть программы закупки танков и нового десантного корабля, а также модернизация ударных вертолетов.

Компромиссный вариант договора ограничил расходы на национальную безопасность в 2024 финансовом году на уровне 886 млрд долларов. В списке "нефинансируемых приоритетов" значатся танки Abrams производства General Dynamics, вертолеты, и корабль для морской пехоты производства Huntington Ingalls Industries.

Сообщается, что до заключения долговой сделки соответствующие комитеты рассматривали бюджет национальной безопасности в размере более 900 млрд долларов на 2024 финансовый год. Несмотря на ограничения, предполагается, что некоторые из "нефинансируемых приоритетов" на сумму 16 млрд долларов в итоге будут реализованы.

Сенат США принял закон о повышении госдолга

Сенат США ночью 2 июня поддержал закон о повышении госдолга и ограничении государственных расходов до выборов 2024 года.

По расчетам Министерства финансов США, если бы проблему потолка долга не удалось решить до 5 июня, то уже с понедельника у правительства не было бы денег для финансирования всех его федеральных обязательств.

Белый дом и лидеры республиканцев в Конгрессе активно работали для консолидации поддержки вокруг предыдущего соглашения о повышении лимита заимствований во избежание первого дефолта в истории США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонСоединенные Штаты Америки