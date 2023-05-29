Байден і республіканці переконують Конгрес підтримати підвищення ліміту держборгу, - CNN

Білий дім і лідери республіканців у Конгресі активно працювали для консолідації підтримку навколо попередньої угоди про підвищення ліміту запозичень США, при цьому члени обох партій висловлювали занепокоєння щодо різних положень.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNN .

Американський президент Джо Байден привітав угоду. У ході виступу глава держави заявив, що воно "запобігає найгіршій можливій кризі - дефолту вперше в історії нашої країни".

Однак навіть після того, як спікер Палати Представників Кевін Маккарті оприлюднив у неділю ввечері законодавчий текст законопроекту, "марафон" був далеким від завершення, і "залишається мало впевненості в тому, що нація уникне дефолту", - наголошується в публікації.

Досягнута Білим домом та республіканцям "принципова угода" стала результатом напружених переговорів, які велися протягом усього минулого тижня.

Домовленості передбачають:

підвищення стелі держборгу на 2 роки,

заморожування витрат на внутрішні програми,

збільшення витрат на оборону та ветеранів,

запровадження нових вимог до федеральних програм продовольчої допомоги,

зміна деяких правил щодо отримання дозволів на видобуток енергоносіїв.

Угода містить положення, які мають схилити членів обох партій для голосування за документ. При цьому одразу ж після оголошення представники демократів та республіканців виступили проти окремих деталей, і деякі погрожують призупинити свою підтримку.

Як заявив Байден, він відкритий у майбутньому до ідеї застосування 14-ї поправки, яка дає президенту право в односторонньому порядку збільшити ліміт задля уникнення дефолту.

Загроза дефолту в США

Якби напередодні Байден та спікер Палати представників Конгресу не досягли угоди, країну очікував би дефолт. Уряд не мав би змоги позичати гроші для покриття витрат й в цілому це позначилось на фінансових ринках та стрибку відсоткових ставок.

Так, нагадаємо, що спочатку крайнім терміном підвищення ліміту держборгу в Штатах було 1 червня, проте пізніше його було посунуто до 5 червня.

Як відзначив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі, навіть у разі оголошення дефолту, США й надалі б підтримували Україну військовою допомогою.