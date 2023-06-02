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Сенат прийняв закон про підвищення держборгу США

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США, П'ятниця 02 червня 2023 06:52
Сенат прийняв закон про підвищення держборгу США Фото: дефолту в США не буде (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сенат прийняв закон про призупинення обмеження боргу США та обмеження державних витрат до виборів 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У Сполучених Штатах Америки сенатори проголосував за угоду досягнуту президентом Джо Байденом та керівником республіканської більшості у Палаті представників Маккарті про зупинення дії стелі держборгу до 1 січня 2025 року.

63 проголосували "за", 36 - "проти". Закон набуде чинності після його підписання президентом Байденом.

Загроза першого в історії дефолту США

За розрахунками Міністерства фінансів, якби проблему стелі боргу вирішити не вдалося, вже 5 червня в уряду не було б грошей для фінансування всіх його зобов'язань.

Білий дім і лідери республіканців у Конгресі активно працювали для консолідації підтримки навколо попередньої угоди про підвищення ліміту запозичень, щоб уникнути першого в історії дефолту.

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