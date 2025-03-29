США можуть схилити Кремль до миру: економісти запропонували новий план

Американські економісти Гленн Габбард та Кетрін Вольфрам на сторінках видання зазначили, що президенту США Дональду Трампу потрібні нові методи для схиляння російського диктатора Володимира Путіна до переговорів та закінчення війни.

З огляду на ситуацію, вони навели простий спосіб покращити вплив Вашингтона на мирний процес. На їхню думку, слід накласти санкції на всіх, хто продає російську нафту і газ в будь-якій країні світу. Росія могла б уникнути цих так званих "вторинних санкцій", сплачуючи до Казначейства США збір за кожну поставку.

"Цей платіж називався б "російським універсальним тарифом" і починався б з низької ставки, але зростав би з кожним тижнем, що минає без досягнення мирної угоди", - зазначили спеціалісти.

Якщо Росія не оплатить ці збори, то вторинні санкції будуть перекладені на всіх учасників транзакції, включно з власником нафтових танкерів, страховиків і покупців.

За останніми даними, індійські та китайські компанії, що імпортують суттєві обсяги нафти з Росії та не запровадили власних санкцій, не хочуть потрапити під санкції США. Усі такі перевезення танкерами ретельно відстежуються як комерційними сторонами, так і американцями.

Солідний прибуток замість контролю над копалинами

На думку економістів, на відміну від угоди про контроль над українськими копалинами, таке мито негайно дало б США солідний прибуток. За їхніми підрахунками, збір у розмірі 20 доларів за барель нафти може приносити до 120 мільйонів доларів на день і понад 40 мільярдів доларів на рік, а додаткові надходження можуть бути отримані, якщо аналогічний збір буде запроваджено і на природний газ. Кожен зібраний США долар, - це гроші, які Росія не зможе витратити на фінансування своєї війни.

"В ідеалі, така політика мала б схилити Кремль до переговорів, де скасування мита могло б стати частиною угоди. Якщо ж ні, то США все одно збиратимуть мільярди щороку, що могло б допомогти фінансувати запропоноване Трампом скорочення податків. За такого сценарію Росія фактично допоможе повернути американські податки, які були використані для надання допомоги Україні для захисту від нападу агресора", - пишуть колумністи.

Хаббард і Вольфрам переконані, що доки Трамп розглядатиме цю стратегію, Конгрес може посилити його переговорну позицію, ухваливши законопроект про запровадження такого універсального тарифу для Росії. Це дало б главі Білого дому додаткові важелі впливу на Москву та підштовхнуло б Кремль до мирної угоди.

"Поєднання вторинних санкцій, потужного інструменту в економічному арсеналі США з тарифним збором, може викликати тиск на Путіна, загрожуючи його найціннішому джерелу доходів. Це також полегшило б Трампу виконання його обіцянки встановити тривалий мир", - підсумували економісти.