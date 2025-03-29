США могут склонить Кремль к миру: экономисты предложили новый план

Американские экономисты Гленн Габбард и Кэтрин Вольфрам на страницах издания отметили, что президенту США Дональду Трампу нужны новые методы для склонения российского диктатора Владимира Путина к переговорам и окончанию войны.

С учитом ситуации, они привели простой способ улучшить влияние Вашингтона на мирный процесс. По их мнению, необходимо наложить санкции на всех, кто продает российскую нефть и газ в любой стране мира. Россия могла бы избежать этих так называемых "вторичных санкций", платя в Казначейство США сбор за каждую поставку.

"Этот платеж назывался бы "российским универсальным тарифом" и начинался бы с низкой ставки, но увеличивался бы с каждой неделей, которая проходит без достижения мирного соглашения", - отметили специалисты.

Если Россия не оплатит эти сборы, то вторичные санкции будут переведены на всех участников транзакции, включая владельца нефтяных танкеров, страховщиков и покупателей.

Согласно последним данным, индийские и китайские компании, которые импортируют внушительные объемы нефти из России, и не ввели собственных санкций, не хотят попасть под санкции США. Все такие перевозки танкерами тщательно отслеживаются как коммерческими сторонами, так и американцами.

Солидная прибыль вместо контроля над ископаемыми

По мнению экономистов, в отличие от соглашения о контроле над украинскими ископаемыми, такая пошлина немедленно дала бы США солидную прибыль. По их подсчетам, сбор в размере 20 долларов за баррель нефти может приносить до 120 миллионов долларов в день и более 40 миллиардов долларов в год, а дополнительные поступления могут быть получены, если аналогичный сбор будет введен и на природный газ. Каждый собранный США доллар, - это деньги, которые Россия не сможет потратить на финансирование своей войны.

"В идеале, такая политика должна была бы склонить Кремль к переговорам, где отмена пошлины могла бы стать частью соглашения. Если же нет, то США все равно будут собирать миллиарды ежегодно, что могло бы помочь финансировать предложенное Трампом сокращение налогов. При таком сценарии Россия фактически поможет вернуть американские налоги, которые были использованы для оказания помощи Украине для защиты от нападения агрессора", - пишут колумнисты.

Хаббард и Вольфрам убеждены, что пока Трамп будет рассматривать эту стратегию, Конгресс может усилить его переговорную позицию, одобрив законопроект о введении такого универсального тарифа для России. Это дало бы главе Белого дома дополнительные рычаги влияния на Москву и подтолкнуло бы Кремль к мирному соглашению.

"Сочетание вторичных санкций, мощного инструмента в экономическом арсенале США с тарифным сбором, может оказать давление на Путина, угрожая его ценному источнику доходов. Это также облегчило бы Трампу выполнение его обещания установить длительный мир", - подытожили экономисты.