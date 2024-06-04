США можуть розширити дозвіл на використання своєї зброї залежно від ситуації, - Кірбі

Кірбі зауважив, що на кожному кроці війни в умовах зміни ситуації на полі бою влада США розвивала та змінювала свою підтримку України.

"І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям", - сказав він.

На уточнювальне запитання, про які саме розширення дозволу можна говорити, Кірбі відповів, що "не варто забігати наперед у рішеннях, які ще не були ухвалені".

Натомість він запевнив, що США не відвернуться від потреб України, і надалі будуть намагатися розвивати нашу підтримку, залежно від розвитку ситуації на полі бою.