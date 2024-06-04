США могут расширить разрешение на использование своего оружия в зависимости от ситуации, - Кирби

В Белом доме не исключают, что в будущем США могут расширить разрешение использования оружия для Украины. Данное решение будет зависеть от ситуации в поле боя.
Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере безопасности администрации президента Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Кирби отметил, что на каждом шагу войны в условиях изменения ситуации на поле боя власти США развивали и меняли свою поддержку Украины.
"И я бы не ожидал, что нынешний общий подход изменится в ближайшие недели или месяцы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация, и что потребуется украинцам", - сказал он.
На уточняющий вопрос, о каких именно расширениях разрешения можно говорить, Кирби ответил, что "не стоит забегать вперед в решениях, которые еще не были приняты".
В то же время он заверил, что США не отвратятся от потребностей Украины, и в дальнейшем будут пытаться развивать нашу поддержку в зависимости от развития ситуации на поле боя.
Напомним, 31 мая госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден разрешил Силам обороны Украины атаковать военные объекты на территории России.
Накануне в СМИ появилась информация, что Вашингтон вроде бы разрешил избивать только по территории РФ, прилегающей к Харьковской области.
Старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер отметил, что Украина может защищаться так, как это ей необходимо. В то же время, по его словам, разрешение не распространяется на баллистические ракеты ATACMS.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.