США можуть проголосувати за "пекельні санкції" Грема наступного тижня, - Axios

За словами джерел, демократи дають зрозуміти своїм колегам-республіканцям, що готові проголосувати за пакет санкцій уже наступного тижня.

Якщо документ приймуть, це буде рідкісний випадок двопартійного прориву у прийнятті законопроекту, який сприятиме припиненню війни в Україні. Вся причина в тому, що більшу частину року Сенат був залучений до партійної боротьби.

У вівторок у Капітолії пройде меморіальна церемонія на згадку про сенатора. Вона у свою чергу стане емоційним фоном для розгляду Сенатом законопроекту, який Грем намагався довести до кінця в останні дні свого життя.

"Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє і сподіваюся, що ми зможемо просунутися вперед. Україна набирає обертів на полі бою, а становище Кремля стає дедалі хиткішим. Вкрай важливо діяти якнайшвидше", - сказала сенатор Жанна Шахін.

Axios зазначає, що законопроект, який має понад 60 співавторів, був двічі переглянутий після раптової смерті Грема 11 липня.

Зокрема, сенатори знизили загальну ставку вторинного мита з 500% до 100% і звузили сферу дії документа, дозволивши вводити мита не більше ніж у 5 країнах.

Згодом, 19 липня, президент США Дональд Трамп попросив розширити дію цього закону, включивши до нього Іран. Сенатори, в свою чергу, врахували цей момент.