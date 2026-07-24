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США можуть проголосувати за "пекельні санкції" Грема наступного тижня, - Axios

07:20 24.07.2026 Пт
2 хв
Що відомо про можливе ухвалення санкцій проти Росії?
aimg Едуард Ткач
Фото: покійний сенатор Ліндсі Грем

Сенат США вже наступного тижня може ухвалити законопроект про "пекельні санкції" проти Росії, який ініціював покійний сенатор Ліндсі Грем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.

За словами джерел, демократи дають зрозуміти своїм колегам-республіканцям, що готові проголосувати за пакет санкцій уже наступного тижня.

Якщо документ приймуть, це буде рідкісний випадок двопартійного прориву у прийнятті законопроекту, який сприятиме припиненню війни в Україні. Вся причина в тому, що більшу частину року Сенат був залучений до партійної боротьби.

У вівторок у Капітолії пройде меморіальна церемонія на згадку про сенатора. Вона у свою чергу стане емоційним фоном для розгляду Сенатом законопроекту, який Грем намагався довести до кінця в останні дні свого життя.

"Я з оптимізмом дивлюся в майбутнє і сподіваюся, що ми зможемо просунутися вперед. Україна набирає обертів на полі бою, а становище Кремля стає дедалі хиткішим. Вкрай важливо діяти якнайшвидше", - сказала сенатор Жанна Шахін.

Axios зазначає, що законопроект, який має понад 60 співавторів, був двічі переглянутий після раптової смерті Грема 11 липня.

Зокрема, сенатори знизили загальну ставку вторинного мита з 500% до 100% і звузили сферу дії документа, дозволивши вводити мита не більше ніж у 5 країнах.

Згодом, 19 липня, президент США Дональд Трамп попросив розширити дію цього закону, включивши до нього Іран. Сенатори, в свою чергу, врахували цей момент.

Санкції проти РФ

Нагадаємо, минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація Трампа готова підтримати законопроект про масштабні санкції проти Росії. Однак пізніше в інших медіа була інформація, що Трамп не висловив повної готовності у підтримці.

При цьому публічно під час спілкування з журналістами президент США сказав, що ймовірність ухвалення законопроекту та його підписання дуже висока.

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Російська ФедераціяВійна в Україні