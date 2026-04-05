США не можуть призначити посла в Росію: у чому причина

У Вашингтоні все ще не визначилися з призначенням посла США в Росії, і вакансія з червня 2025 року залишається порожньою, що ускладнює прямий діалог із Москвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Daily Mail.
З червня 2025 року посада посла США в Росії залишається вакантною. Відсутність офіційного представника перетворює дипломатичні призначення на процес, схожий на інтригуюче телешоу, з боротьбою амбіцій і впливу серед кандидатів.
За даними інсайдерів, головні шанси зберігає спецпосланець президента США Стів Віткофф, який, як повідомляють джерела, може залишитися на своїй нинішній посаді.
За словами інформаторів, складність призначення полягає не в нестачі досвідчених дипломатів, а в необхідності їхньої згоди з баченням Віткоффа щодо каналу зв'язку з Москвою.
Відсутність посла створює серйозну прогалину в дипломатичній взаємодії та ускладнює деескалацію конфлікту.
"Без призначеного посла США не мають прямого каналу зв'язку з Москвою на високому рівні для деескалації та вирішення конфлікту. З моменту вторгнення Конгрес затвердив допомогу на загальну суму понад 170 мільярдів доларів", - підкреслюють джерела.
Сам Віткофф, який діє як спецпосланець, зумів обійти багато протокольних норм Державного департаменту і став головним посередником між Вашингтоном і Кремлем, включно зі спільною роботою з Джаредом Кушнером.
За даними ЗМІ, він провів уже вісім зустрічей із російським лідером Володимиром Путіним. Колишні дипломати зазначають, що в Москві практично ніхто не діє без його згоди, що робить формального посла потенційно зайвим.
Джерела стверджують, що Віткофф задоволений поточною ситуацією і навіть висловлював побоювання, що призначення досвідченого посла могло б послабити його прямий вплив на Кремль.
Така концентрація влади, на думку експертів, характерна для команди президента Трампа і може тривати, поки вакансія залишається відкритою.
Нагадуємо, що США планують збільшити оборонний бюджет до 1,5 трильйона доларів, що стане найбільшим зростанням військових витрат з періоду Другої світової війни.
Зазначимо, що у США повідомили, що за перші п'ять тижнів конфлікту між США та Іраном загинули 13 американських військовослужбовців, понад 360 дістали поранення.