США не могут назначить посла в Россию: в чем причина

В Вашингтоне все еще не определились с назначением посла США в России, и вакансия с июня 2025 года остается пустой, что осложняет прямой диалог с Москвой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Daily Mail.
С июня 2025 года должность посла США в России остается вакантной. Отсутствие официального представителя превращает дипломатические назначения в процесс, похожий на интригующее телешоу, с борьбой амбиций и влияния среди кандидатов.
По данным инсайдеров, главные шансы сохраняет спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который, как сообщают источники, может остаться на своей нынешней должности.
По словам информаторов, сложность назначения заключается не в нехватке опытных дипломатов, а в необходимости их согласия с видением Уиткоффа относительно канала связи с Москвой.
Отсутствие посла создает серьезный пробел в дипломатическом взаимодействии и усложняет деэскалацию конфликта.
"Без назначенного посла США не имеют прямого канала связи с Москвой на высоком уровне для деэскалации и решения конфликта. С момента вторжения Конгресс утвердил помощь на общую сумму более 170 миллиардов долларов", — подчеркивают источники.
Сам Уиткофф, действующий как спецпосланник, сумел обойти многие протокольные нормы Государственного департамента и стал главным посредником между Вашингтоном и Кремлем, включая совместную работу с Джаредом Кушнером.
По данным СМИ, он провел уже восемь встреч с российским лидером Владимиром Путиным. Бывшие дипломаты отмечают, что в Москве практически никто не действует без его согласия, что делает формального посла потенциально лишним.
Источники утверждают, что Уиткофф доволен текущей ситуацией и даже высказывал опасения, что назначение опытного посла могло бы ослабить его прямое влияние на Кремль.
Такая концентрация власти, по мнению экспертов, характерна для команды президента Трампа и может продолжаться, пока вакансия остается открытой.
