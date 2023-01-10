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США можуть притягнути Іран до відповідальності за військові злочини в Україні

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Вашингтон, Вівторок 10 січня 2023 02:08
США можуть притягнути Іран до відповідальності за військові злочини в Україні Фото: представник Держдепартаменту США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Іран у майбутньому може понести відповідальність за причетність до військових злочинів проти України, оскільки постачає армії РФ дрони для ударів по цивільній інфраструктурі.

Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг.

"Якщо ми виявимо, що уряд Ірану, або іранські чиновники є співучасниками військових злочинів або причетні до них, ми працюватимемо над тим, щоб притягнути їх до відповідальності", – заявив Прайс.

За його словами, у Вашингтоні визначили окремі дії російської армії в Україні як військові злочини та продовжать документувати докази їх вчинення.

"І якщо ці докази вказуватимуть, що до військових злочинів причетна інша країна, інший міжнародний суб'єкт, ми працюватимемо над притягненням його до відповідальності", – додав представник Держдепу.

Раніше радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що постачання Росії Іраном безпілотників можуть розцінюватися як сприяння у військових злочинах.

Крім того, Сполучені Штати ввели санкції проти шести громадян Ірану, відповідальних за розробку та виробництво безпілотників. Зокрема ці БПЛА використовуються росіянами для атаки інфраструктури України.

Також Білий дім заявляв, що США шукають способів вплинути на виробництво іранських безпілотників за допомогою санкцій та експортного контролю.

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