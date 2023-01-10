США могут привлечь Иран к ответственности за военные преступления в Украине
Иран в будущем может понести ответственность за причастность к военным преступлениям против Украины, так как поставляет армии РФ дроны для ударов по гражданской инфраструктуре.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеобрифинг.
"Если мы обнаружим, что правительство Ирана, или иранские чиновники являются соучастниками военных преступлений или причастны к ним, мы будем работать над тем, чтобы привлечь их к ответственности", – заявил Прайс.
По его словам, в Вашингтоне определили отдельные действия российской армии в Украине как военные преступления и продолжат документировать доказательства их совершения.
"И если эти доказательства будут указывать, что к военным преступлениям причастна другая страна, другой международный субъект, мы будем работать над привлечением его к ответственности", – добавил представитель Госдепа.
Ранее советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что поставки России Ираном беспилотников могут расцениваться как содействие в военных преступлениях.
Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции против шести граждан Ирана, ответственных за разработку и производство беспилотников. В частности, эти БПЛА используются россиянами для атаки инфраструктуры Украины.
Также Белый дом заявлял, что США ищут способы повлиять на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля.
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