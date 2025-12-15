США можуть посилати Угорщині сигнал щодо членства України в ЄС, - Каллас

Каллас підкреслила, що членство в Євросоюзі має ґрунтуватися на заслугах. При цьому Україну, Молдову та інші країни попереджали про те, що жодних винятків у контексті процесу вступу не буде.

"Але поширення інформації про цей термін і його зазначення в мирній угоді свідчать про те, що американці, можливо, наполягають на цьому, що може бути гарним сигналом для однієї з наших держав-членів, щоб розблокувати відкриття кластерів, і ми могли рухатися далі", - зазначила вона.

Варто зауважити, що Каллас, вочевидь, мала на увазі Угорщину, оскільки лише вона блокує початок перемовин щодо вступу України до Євросоюзу.