США могут посылать Венгрии сигнал по членству Украины в ЕС, - Каллас

Фото: Кая Каллас, глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Слухи о том, что мирный план США предусматривает быстрое членство Украины в ЕС, может быть сигналом для Венгрии.

Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Каллас подчеркнула, что членство в Евросоюзе должно быть основано на заслугах. При этом Украину, Молдову и другие страны предупреждали о том, что никаких исключений в контексте процесса вступления не будет. 

"Но распространение информации об этом сроке и его указание в мирном соглашении свидетельствуют о том, что американцы, возможно, настаивают на этом, что может быть хорошим сигналом для одного из наших государств-членов, чтобы разблокировать открытие кластеров, и мы могли двигаться дальше", - отметила она. 

Стоит заметить, что Каллас, очевидно, имела в виду Венгрию, поскольку только она блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. 

Слухи о мирном плане США

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники писало о том, что Украина хочет вступить в Евросоюз до 1 января 2027 года. Этот вопрос якобы обсуждается в рамках переговоров по поводу мирного плана США.

По состоянию на сейчас Украина даже не начала переговоры о вступлении в ЕС, поскольку этот процесс блокирует Венгрия. Премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что он против членства Украины в блоке и выдумывал различные оправдания своей позиции.

Как пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, вступление Украины до 1 января 2027 года некоторые чиновники считают абсолютно невозможным.

По данным издания, обычно вступительные переговоры занимают много лет. При этом в контексте Украины есть и другие препятствия, которые не позволят ей стать членом ЕС настолько быстро.

