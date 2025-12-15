США могут посылать Венгрии сигнал по членству Украины в ЕС, - Каллас

Слухи о том, что мирный план США предусматривает быстрое членство Украины в ЕС, может быть сигналом для Венгрии.
Как передает РБК-Украина, об этом на пресс-конференции заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
Каллас подчеркнула, что членство в Евросоюзе должно быть основано на заслугах. При этом Украину, Молдову и другие страны предупреждали о том, что никаких исключений в контексте процесса вступления не будет.
"Но распространение информации об этом сроке и его указание в мирном соглашении свидетельствуют о том, что американцы, возможно, настаивают на этом, что может быть хорошим сигналом для одного из наших государств-членов, чтобы разблокировать открытие кластеров, и мы могли двигаться дальше", - отметила она.
Стоит заметить, что Каллас, очевидно, имела в виду Венгрию, поскольку только она блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники писало о том, что Украина хочет вступить в Евросоюз до 1 января 2027 года. Этот вопрос якобы обсуждается в рамках переговоров по поводу мирного плана США.
По состоянию на сейчас Украина даже не начала переговоры о вступлении в ЕС, поскольку этот процесс блокирует Венгрия. Премьер Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что он против членства Украины в блоке и выдумывал различные оправдания своей позиции.
Как пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, вступление Украины до 1 января 2027 года некоторые чиновники считают абсолютно невозможным.
По данным издания, обычно вступительные переговоры занимают много лет. При этом в контексте Украины есть и другие препятствия, которые не позволят ей стать членом ЕС настолько быстро.