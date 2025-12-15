США могут посылать Венгрии сигнал по членству Украины в ЕС, - Каллас

Каллас подчеркнула, что членство в Евросоюзе должно быть основано на заслугах. При этом Украину, Молдову и другие страны предупреждали о том, что никаких исключений в контексте процесса вступления не будет.

"Но распространение информации об этом сроке и его указание в мирном соглашении свидетельствуют о том, что американцы, возможно, настаивают на этом, что может быть хорошим сигналом для одного из наших государств-членов, чтобы разблокировать открытие кластеров, и мы могли двигаться дальше", - отметила она.

Стоит заметить, что Каллас, очевидно, имела в виду Венгрию, поскольку только она блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.