США можуть перемістити декілька NASAMS з Близького Сходу в Україну

Ціль полягає в тому, щоб відправити в Україну національні передові зенітно-ракетні комплекси протягом наступних 3-6 місяців, потім США заповнять ці системи новими NASAMS на Близькому Сході протягом наступних 24 місяців, зазначив глава компанії.

"На Близькому Сході розгорнуті NASAMS, і деякі з наших союзників по НАТО і ми (США) насправді працюємо з кількома країнами Близького Сходу, які нині використовують NASAMS, і намагаємося направити їх в Україну", - сказав Хейс.

Він також зазначив, що переносити системи з Близького Сходу швидше, ніж виробляти їх у США. Так, за словами гендиректора Raytheon, на створення NASAMS йде близько 2 років через час, необхідний для покупки електронних компонентів та ракетних двигунів.

Домовленість про передачу цих систем ППО Україні ще має схвалити адміністрація американського президента Джо Байдена.

У Raytheon не уточнили, які країни Близького Сходу можуть поставити систему, але, згідно з даними Агентства співробітництва в галузі безпеки та оборони, покупцями в регіоні є Оман та Катар.

Оман підписав контракт з Raytheon у 2014 році на NASAMS з постачанням у 2016 році. США дозволили Катару купити NASAMS у 2019 році. В урядових повідомленнях не вказано скільки систем куплять Оман і Катар.

За словами Хейса, норвежці навчили близько 60 військових ЗСУ на двох NASAMS. Kongsberg, норвезька компанія, розробляє NASAMS разом із Raytheon.

Навчання використанню NASAMS зазвичай займає 6 місяців, але українці пройшли навчання за 60 днів. За словами Хейса, Raytheon має центр підтримки в регіоні, де компанія може надати технічну підтримку після розгортання підрозділів.

Українська влада кілька місяців закликала США відправити NASAMS для протидії ракетним атакам РФ. Ці системи мають більшу дальність дії, ніж інші засоби ППО, які західні країни відправили до нашої країни. Перші два прибули на початку листопада, і Штати обіцяють пізніше ще більше.