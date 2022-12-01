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Пентагон уклав контракт на закупівлю систем ППО NASAMS для України

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Вашингтон, Четвер 01 грудня 2022 00:58
Пентагон уклав контракт на закупівлю систем ППО NASAMS для України Фото: Пентагон уклав контракт на закупівлю систем ППО NASAMS для України (flickr.com)
Автор: Артур Родивилов

Пентагон надасть американській компанії Raytheon Technologies контракт на 1,2 млрд доларів за шість передових зенітно-ракетних систем NASAMS, які будуть поставлені Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Дві такі системи вже прибули до України.

"У рамках п'ятого пакета ініціатив з надання допомоги Україні в галузі безпеки Армія США уклала контракт на суму 1,2 млрд доларів з компанією Raytheon Missiles and Defense на постачання Україні шести батарей NASAMS, навчання та матеріально-технічну підтримку Збройних сил та сил безпеки України" , - йдеться у заяві.

Що відомо про NASAMS

NASAMS - пересувний зенітний ракетний комплекс малого та середнього радіуса дії, призначений для боротьби з повітряними цілями на малих та середніх висотах. Він здатний знищувати дрони, балістичні та крилаті ракети, вертольоти, літаки та інші повітряні цілі.

Комплекс розроблений норвезькою фірмою Kongsberg Defence & Aerospace та американською фірмою Raytheon Technologies.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси NASAMS та Aspide.

У Пентагоні повідомили, що США передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони NASAMS. The New York Times писало, що українські військові проходили навчання у Німеччині з використання NASAMS.

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