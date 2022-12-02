США могут переместить несколько NASAMS с Ближнего Востока в Украину

Цель состоит в том, чтобы отправить в Украину национальные передовые зенитно-ракетные комплексы в течение следующих 3-6 месяцев, затем США заполнят эти системы новыми NASAMS на Ближнем Востоке в течение следующих 24 месяцев, отметил глава компании.

"На Ближнем Востоке развернуты NASAMS, и некоторые из наших союзников по НАТО и мы (США) на самом деле работаем с парой стран Ближнего Востока, которые в настоящее время используют NASAMS, и пытаемся направить их в Украину", - сказал Хейс.

Он также обратил внимание, что переносить системы с Ближнего Востока быстрее, чем производить их в США. Так, по словам гендиректора Raytheon, на создание NASAMS уходит около 2 лет из-за времени, необходимого для покупки электронных компонентов и ракетных двигателей.

Договоренность о передаче этих систем ПВО Украине еще должна будет одобрить администрация американского президента Джо Байдена.

В Raytheon не уточнили, какие страны Ближнего Востока могут поставить систему, но, согласно данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны, покупателями в регионе являются Оман и Катар.

Оман подписал контракт с Raytheon в 2014 году на NASAMS с поставкой в 2016 году. США разрешили Катару купить NASAMS в 2019 году. В правительственных уведомлениях не указано, сколько систем купят Оман и Катар.

По словам Хейса, норвежцы обучили около 60 военных ВСУ на двух NASAMS. Kongsberg, норвежская компания, разрабатывает NASAMS совместно с Raytheon.

Обучение использованию NASAMS обычно занимает 6 месяцев, но украинцы прошли обучение за 60 дней. По словам Хейса, у Raytheon есть центр поддержки в регионе, где компания может оказать техническую поддержку после развертывания подразделений.

Украинские власти несколько месяцев призывали США отправить NASAMS для противодействия ракетным атакам РФ. Эти системы имеют большую дальность действия, чем другие средства ПВО, которые западные страны отправили в нашу страну. Первые два прибыли в начале ноября, и Штаты обещают позже еще больше.