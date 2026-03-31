США можуть переглянути відносини з НАТО після війни в Ірані, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтону, можливо, доведеться переглянути свої відносини з НАТО після закінчення війни з Іраном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Причиною заяви Рубіо стало те, що з боку альянсу фактично немає підтримки в операції США проти Ірану.
Зокрема, Рубіо обрушився з критикою на членів НАТО за відмову в доступі до військових баз, після того, як раніше президент Дональд Трамп назвав партнерів "боягузами", а сам альянс - "паперовим тигром".
"Президенту і нашій країні доведеться переглянути все це після завершення операції. Якщо НАТО зводиться тільки до того, щоб ми захищали Європу в разі нападу на неї, але при цьому вони відмовляють нам у праві на базування, коли це необхідно, то це не дуже хороша схема. У такій ситуації складно залишатися учасником альянсу", - сказав держсекретар.
Як пише Bloomberg, основною причиною невдоволення США стала Іспанія, яка закрила свій повітряний простір для американських літаків, що беруть участь в операціях проти Ірану.
Як відомо, члени НАТО здебільшого відхилили прохання Трампа про допомогу у відновленні роботи Ормузької протоки, яку Іран фактично закрив, погрожуючи відповідними заходами після початку війни. Закриття цього транспортного коридору призвело до різкого зростання цін на нафту і газ. Однак Рубіо запевняє, що після війни протоку буде відкрито.
"Коли ця операція завершиться, вона буде відкрита, так чи інакше. Вона буде відкрита, тому що Іран погодиться дотримуватися міжнародного права і не блокувати цей торговельний водний шлях, або ж коаліція країн з усього світу і регіону, за участю США, забезпечить її відкриття", - заявив він.
Нагадаємо, за The Telegraph, президент США Дональд Трамп розглядає радикальну реорганізацію НАТО за моделлю "оплати за участь", щоб таким чином помститися альянсу.
Одна з ідей передбачає, що країни, які мають витрати на спільну оборону, нижчі за 5% ВВП, - не зможуть голосувати за спільні місії, розширення блоку та бюджетні видатки. Крім того, союзники, які не досягнуть цієї фінансової планки - можуть залишитися без захисту США в разі нападу.
Також Трамп нещодавно каже, що НАТО своєю відмовою брати участь в операції - фактично провалило випробування.