США можуть переглянути відносини з НАТО після війни в Ірані, - Рубіо

Причиною заяви Рубіо стало те, що з боку альянсу фактично немає підтримки в операції США проти Ірану.

Зокрема, Рубіо обрушився з критикою на членів НАТО за відмову в доступі до військових баз, після того, як раніше президент Дональд Трамп назвав партнерів "боягузами", а сам альянс - "паперовим тигром".

"Президенту і нашій країні доведеться переглянути все це після завершення операції. Якщо НАТО зводиться тільки до того, щоб ми захищали Європу в разі нападу на неї, але при цьому вони відмовляють нам у праві на базування, коли це необхідно, то це не дуже хороша схема. У такій ситуації складно залишатися учасником альянсу", - сказав держсекретар.

Як пише Bloomberg, основною причиною невдоволення США стала Іспанія, яка закрила свій повітряний простір для американських літаків, що беруть участь в операціях проти Ірану.

Як відомо, члени НАТО здебільшого відхилили прохання Трампа про допомогу у відновленні роботи Ормузької протоки, яку Іран фактично закрив, погрожуючи відповідними заходами після початку війни. Закриття цього транспортного коридору призвело до різкого зростання цін на нафту і газ. Однак Рубіо запевняє, що після війни протоку буде відкрито.

"Коли ця операція завершиться, вона буде відкрита, так чи інакше. Вона буде відкрита, тому що Іран погодиться дотримуватися міжнародного права і не блокувати цей торговельний водний шлях, або ж коаліція країн з усього світу і регіону, за участю США, забезпечить її відкриття", - заявив він.