США могут пересмотреть отношения с НАТО после войны в Иране, - Рубио

Причиной заявления Рубио стало то, что со стороны альянса фактически нет поддержки в операции США против Ирана.

В частности, Рубио обрушился с критикой на членов НАТО за отказ в доступе к военным базам, после того, как ранее президент Дональд Трамп назвал партнеров "трусами", а сам альянс - "бумажным тигром".

"Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения операции. Если НАТО сводится только к тому, чтобы мы защищали Европу в случае нападения на нее, но при этом они отказывают нам в праве к базированию, когда это необходимо, то это не очень хорошая схема. В такой ситуации сложно оставаться участником альянса", - сказал госсекретарь.

Как пишет Bloomberg, основной причиной недовольства США стала Испания, которая закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в операциях против Ирана.

Как известно, члены НАТО в основном отклонили просьбы Трампа о помощи в возобновлении работы Ормузкого пролива, который Иран фактически закрыл угрожая ответными мерами после начала войны. Закрытие этого транспортного коридора привело к резкому росту цен на нефть и газ. Однако Рубио уверяет, что после войны пролив будет открыт.

"Когда эта операция завершится, он будет открыт, так или иначе. Он будет открыт, потому что Иран согласится соблюдать международное право и не блокировать этот торговый водный путь, либо же коалиция стран со всего мира и региона, с участием США - обеспечит его открытие", - заявил он.