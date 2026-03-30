США могут пересмотреть отношения с НАТО после войны в Иране, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону, возможно, придется пересмотреть свои отношения с НАТО после окончания войны с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Причиной заявления Рубио стало то, что со стороны альянса фактически нет поддержки в операции США против Ирана.
В частности, Рубио обрушился с критикой на членов НАТО за отказ в доступе к военным базам, после того, как ранее президент Дональд Трамп назвал партнеров "трусами", а сам альянс - "бумажным тигром".
"Президенту и нашей стране придется пересмотреть все это после завершения операции. Если НАТО сводится только к тому, чтобы мы защищали Европу в случае нападения на нее, но при этом они отказывают нам в праве к базированию, когда это необходимо, то это не очень хорошая схема. В такой ситуации сложно оставаться участником альянса", - сказал госсекретарь.
Как пишет Bloomberg, основной причиной недовольства США стала Испания, которая закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, участвующих в операциях против Ирана.
Как известно, члены НАТО в основном отклонили просьбы Трампа о помощи в возобновлении работы Ормузкого пролива, который Иран фактически закрыл угрожая ответными мерами после начала войны. Закрытие этого транспортного коридора привело к резкому росту цен на нефть и газ. Однако Рубио уверяет, что после войны пролив будет открыт.
"Когда эта операция завершится, он будет открыт, так или иначе. Он будет открыт, потому что Иран согласится соблюдать международное право и не блокировать этот торговый водный путь, либо же коалиция стран со всего мира и региона, с участием США - обеспечит его открытие", - заявил он.
Напомним, по The Telegraph, президент США Дональд Трамп рассматривает радикальную реорганизацию НАТО по модели "оплаты за участие", чтобы таким образом отомстить альянсу.
Одна из идей предусматривает, что страны, которые имеют расходы на совместную оборону ниже 5% ВВП - не смогут голосовать за совместные миссии, расширение блока и бюджетные расходы. Кроме того, союзники, которые не достигнут этой финансовой планки - могут остаться без защиты США в случае нападения.
Также Трамп недавно говорит, что НАТО своим отказом участвовать в операции - фактически провалило испытание.