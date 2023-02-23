США можуть оприлюднити розвіддані про готовність Китаю передати Росії летальну допомогу, - WSJ

Китай досі поводився обережно і підтримував Росію в основному закупівлями її нафти, але зараз, за даними співрозмовників WSJ, китайське керівництво думає, чи не відмовитися від цього підходу.

Як висловилося неназване джерело газети, досі існувала невизначеність, як Китай може допомогти Росії, а тепер, за оцінкою розвідок США та союзників, цієї визначеності набагато менше. Рішення в Пекіні, втім, поки що, за оцінкою розвідок, не ухвалено.

На останніх вихідних держсекретар США Ентоні Блінкен попередив Китай про серйозні наслідки у разі передачі зброї Росії.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель також заявив, що Китай перетне "червону лінію", якщо надасть зброю країні-агресору.

За словами президента України Володимира Зеленського, якщо Китай об'єднається з Росією, може початися світова війна.

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