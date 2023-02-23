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США могут обнародовать разведданные о готовности Китая передать России летальную помощь, - WSJ

Фото: Си Цзиньпин и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента США решает, обнародовать ли свои разведданные, согласно которым Китай сейчас взвешивает аргументы за и против поставок оружия России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Китай до сих пор вел себя осторожно и поддерживал Россию в основном закупками ее нефти, но сейчас, по сведениям собеседников WSJ, китайское руководство думает, не отказаться ли от этого подхода.

Как выразился неназванный источник газеты, до сих пор существовала неопределенность, как Китай может помочь России, а теперь, по оценке разведок США и союзников, этой определенности становится намного меньше. Решение в Пекине, впрочем, пока, по оценке разведок, не принято.

На последних выходных госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Китай о серьезных последствиях в случае передачи оружия России.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также заявил, что Китай пересечет "красную линию", если предоставит оружие стране-агрессору.

Между тем, по словам президента Украины Владимира Зеленского, если Китай объединится с Россией, может начаться мировая война.

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