ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США можуть обмежити рівень виробництва південнокорейських чипів у Китаї, - Reuters

Новость на русском →
США, П'ятниця 24 лютого 2023 22:44
США можуть обмежити рівень виробництва південнокорейських чипів у Китаї, - Reuters Фото: Samsung отримає відстрочку на рік від США щодо експортних обмежень (semiconductorforu com)
Автор: Олена Черкасець

Південнокорейська компанія Samsung Electronics і SK Hynix, яка є провідним світовим виробником мікросхем пам'яті, отримала річну відстрочку від американських експортних обмежень, щоб зірвати технологічні амбіції Пекіна і заблокувати його військові досягнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Швидше за все, це буде обмеження на рівні, до якого вони можуть зростати в Китаї, сказав Алан Естевез, заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки, коли його запитали, що станеться після закінчення терміну дії дозволу.

"Ми працюємо з ними, щоб гарантувати, що ми не завдамо шкоди компаніям наших союзників. У той же час, ми збираємося перешкоджати Китаю створювати можливості, які загрожуватимуть нам колективно", - пояснив він.

Міністерство промисловості Південної Кореї в п'ятницю заявило, що між Південною Кореєю і Сполученими Штатами не було ніяких конкретних обговорень щодо встановлення верхнього ліміту на рівні технологій. Samsung Electronics не надала коментарів. У SK Hynix не змогли одразу ж надати коментар Reuters.

Samsung і SK Hynix, які контролюють близько половини світового ринку мікросхем флеш-пам'яті NAND, в останні десятиліття інвестували значні кошти в Китай для виробництва мікросхем, які є життєво важливими для клієнтів, включаючи технологічних гігантів Apple і Amazon.

Раніше американський чиновник визнав існування домовленості з Японією та Нідерландами про те, що ці країни запровадять нові обмеження на експорт інструментів для виробництва мікросхем до Китаю.

Нагадаємо, компанія Samsung провела презентацію нових флагманських смартфонів Galaxy S23, S23+ та S23 Ultra.

Компанія Samsung почала прибирати букву "Z" з назв смартфонів. Зокрема, такий ребрендинг вже був здійснений в країнах Балтії та Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Samsung
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни