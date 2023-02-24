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США могут ограничить уровень производства южнокорейских чипов в Китае, - Reuters

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США, Пятница 24 февраля 2023 22:44
США могут ограничить уровень производства южнокорейских чипов в Китае, - Reuters Фото: Samsung получит отсрочку в год от США по экспортным ограничениям (semiconductorforu com)
Автор: Елена Черкасец

Южнокорейская компания Samsung Electronics и SK Hynix, являющаяся ведущим мировым производителем микросхем памяти, получила годовую отсрочку от американских экспортных ограничений, чтобы сорвать технологические амбиции Пекина и заблокировать его военные достижения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Скорее всего, это будет ограничение на уровне, до которого они могут расти в Китае, сказал Алан Эстевез, заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности, когда его спросили, что произойдет по истечении срока действия разрешения.

"Мы работаем с ними, чтобы гарантировать, что мы не нанесем вреда компаниям наших союзников. В то же время, мы собираемся препятствовать Китаю создавать возможности, которые будут угрожать нам коллективно", - пояснил он.

Министерство промышленности Южной Кореи в пятницу заявило, что между Южной Кореей и Соединенными Штатами не было никаких конкретных обсуждений по установлению верхнего лимита на уровне технологий. Samsung Electronics не предоставила комментарии. В SK Hynix не смогли сразу же предоставить комментарий Reuters.

Samsung и SK Hynix, контролирующие около половины мирового рынка микросхем флэш-памяти NAND, в последние десятилетия инвестировали значительные средства в Китай для производства микросхем, жизненно важных для клиентов, включая технологических гигантов Apple и Amazon.

Ранее американский чиновник признал договоренность с Японией и Нидерландами о том, что эти страны введут новые ограничения на экспорт инструментов для производства микросхем в Китай.

Напомним, компания Samsung провела презентацию новых флагманских смартфонов Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra.

Компания Samsung начала убирать букву "Z" из названий смартфонов. В частности, такой ребрендинг уже осуществлен в странахБалтии и Украине.

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