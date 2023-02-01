Samsung презентував нову лінійку флагманів Galaxy S23 (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на презентацію .

Як і очікувалося, новинки отримали легке оновлення дизайну, проте важливе оновлення платформи.

Представлені три смартфони зовні схожі на своїх попередників - гаджети серії S22. Проте серія S23 конкуруватиме з iPhone 14 від Apple, який вийшов у вересні 2022 року.

Діагоналі дисплеїв пристроїв від 6,1 до 6,8 дюйма, а ємність батареї - від 3200 до 5000 мАг. Найдорожча з трьох моделей, Galaxy S23 Ultra, має 200-мегапіксельний датчик "адаптивного пікселя", який дає змогу одержати яскраві і деталізовані знімки в умовах слабкого освітлення. Крім того, на пристрої також є відеофункція під назвою "астрогіперлапс", яка дозволяє користувачам робити знімки руху з проміжком часу, наприклад, руху зірок, без будь-якого спеціального обладнання.

Samsung також рекламувала ігрові можливості нового пристрою, заявивши, що користувачі зможуть грати довше завдяки потужнішій батареї. S23 Ultra містить величезний акумулятор ємністю 5000 мАг, або міліампер годину.

Компанія також представила нову лінійку ноутбуків Galaxy Book3, яка включає третю модель Ultra з 16-дюймовим дисплеєм AMOLED. При цьому було презентоване програмне забезпечення, яке дозволяє користувачам перетягувати файли між ноутбуками та смартфонами. За інформацією Samsung, користувачі також можуть об’єднати Book3 із планшетами Samsung, щоб використовувати останні як другий екран.