ua ru
Ср, 03 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Samsung в нескольких странах Европы убрала букву "Z" из названий смартфонов

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 22:19
Samsung в нескольких странах Европы убрала букву "Z" из названий смартфонов Фото: Samsung в нескольких странах Европы убрала букву "Z" из названий смартфонов (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Компания Samsung начала убирать букву "Z" из названий смартфонов. В частности, такой ребрендинг уже был совершен в странах Балтии и Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NotebookCheck.

На официальных сайтах Samsung в Литве, Латвии, Эстонии и Украины смартфон Galaxy Z Fold3 5G теперь называется Galaxy Fold3 5G, а Galaxy Z Flip3 5G - Galaxy Flip3 5G.

Samsung в нескольких странах Европы убрала букву &quot;Z&quot; из названий смартфоновСайт Samsung в Литве (скриншот)

По информации издания, такая инициатива южнокорейской компании может быть связана с войной в Украине, поскольку военные страны-агрессора наносят эту букву на свою технику.

При этом на официальном сайте Samsung в России и ряде других стран Европы такие изменения пока не наблюдаются.

Samsung в нескольких странах Европы убрала букву &quot;Z&quot; из названий смартфоновСайт Samsung в России (скриншот)

Напомним, ранее стало известно, что в России пользователи продукции Samsung начали массово жаловаться на блокирование гаджетов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Samsung Война России против Украины
NEWS
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
Карта войны в Украине от британской разведки: ситуация на фронтах на 3 августа
DAILY
Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Группировка россиян на двух направлениях фактически уже в окружении