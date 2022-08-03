Samsung в нескольких странах Европы убрала букву "Z" из названий смартфонов
Компания Samsung начала убирать букву "Z" из названий смартфонов. В частности, такой ребрендинг уже был совершен в странах Балтии и Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NotebookCheck.
На официальных сайтах Samsung в Литве, Латвии, Эстонии и Украины смартфон Galaxy Z Fold3 5G теперь называется Galaxy Fold3 5G, а Galaxy Z Flip3 5G - Galaxy Flip3 5G.
Сайт Samsung в Литве (скриншот)
По информации издания, такая инициатива южнокорейской компании может быть связана с войной в Украине, поскольку военные страны-агрессора наносят эту букву на свою технику.
При этом на официальном сайте Samsung в России и ряде других стран Европы такие изменения пока не наблюдаются.
Сайт Samsung в России (скриншот)
Напомним, ранее стало известно, что в России пользователи продукции Samsung начали массово жаловаться на блокирование гаджетов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.