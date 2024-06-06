США не можуть чітко сформулювати критерії для ударів ЗСУ по ворожій території, - ISW

Білий дім досі чітко не сформулював критерії та політику нанесення ударів Силами оборони по військових об'єктах у Росії з використанням американських озброєнь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

В Інституті нагадали меседжі радника з комунікацій у сфері безпеки адміністрації Байдена Джона Кірбі, який на брифінгу 5 червня заявив, що США "ніколи не обмежували для України збиття ворожі літаків, навіть якщо вони не обов'язково перебувають в українському повітряному просторі".

Представник Білого дому припустив, що Сили оборони можуть збивати російські літаки у російському повітряному просторі, якщо вони "становлять безпосередню загрозу" для України, і заявив, що українські військові уже робили це з початку війни.

Водночас, йдеться у звіті, залишається незрозумілим, якою є офіційна політика США щодо того, які російські літаки становлять "безпосередню загрозу" для України, а меседжі Кірбі не прояснили, як адміністрація Байдена ставиться до цього питання.

В ISW зазначають, що здатність України захистити себе від руйнівних ударів російських планерних бомб (керованих авіабомб. - ред.) істотно залежить від здатності Збройних сил переслідувати російські літаки у російському повітряному просторі за допомогою наданих США систем протиповітряної оборони. Це важливо робити до того, як російські літаки зможуть завдати ударів по українських містах, об'єктах критичної інфраструктури та позиціях на передовій.

"Нинішня відсутність ясності в американських обмеженнях на використання Україною наданої США зброї для нанесення ударів по російських військових об'єктах на території Росії, як правило, втрачає можливість змусити агресора самоусунутися від нанесення таких ударів по українській території з власного повітряного простору. Російські війська продовжували здійснювати інтенсивні планерні бомбардування України авіабомбами 5 червня, ймовірно, здебільшого з російського повітряного простору", - йдеться у звіті.

Водночас, Кірбі також зазначив, що США не можуть підтвердити, чи використовували Сили оборони вже надану американську зброю для ударів по РФ. В Інституті нагадали, що США частково послабили свої обмеження 30 травня, але 5 червня агентство Associated Press повідомило, посилаючись на неназваного американського сенатора і західного чиновника, що Україна використовувала надану США зброю для ударів по Росії "в останні дні".

"ISW спостерігала географічно прив'язані кадри від 1 або 2 червня, які показують ймовірний удар українського ЗРК "Гімалаї" по російському ЗРК С-300/400 в Бєлгородській області", - йдеться у звіті.