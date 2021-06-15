UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США молния убила 15-летнюю девочку

Автор: Даша Харченко

В американском штате Джорджия молния попала в 15-летнюю девочку, которая отдыхала на пляже. Вследствие этого она умерла.

Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел в 14:37 в субботу, 12 июня, когда девушка купалась в океане.

Девочку пытались спасти чрезвычайники, пока не приехала скорая. Ее госпитализировали, но в больнице медики констатировали смерть.

По данным Национальной метеорологической службы США, в стране ежегодно от молнии погибают 49 человек.

Ранее сообщалось, что в Черновцах от удара молнии поврежден шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы

Недавно в селе Малый Кривотин Житомирской области в результате удара молнии пострадавшая девушка, 2006 года рождения. Это произошло дома во время разговора по мобильному телефону.

Напомним, днем ранее в селе Красная Поляна Харьковской области мужчину убило молнией. Смерть мужчины от удара была мгновенной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины молния