ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черновцах молния повредила историческое здание, где находится детская больница

Новина українською →
Черновцы, Среда 09 июня 2021 16:42
В Черновцах молния повредила историческое здание, где находится детская больница Фото: в Черновцах молния повредила историческое здание (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

В Черновцах от удара молнии поврежден шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы. Это произошло сегодня, 9 июня, около 12:00.

Об этом сообщает пресс-служба больницы Facebook.

"Сегодня, около 12 часов дня, во время мощного грозового ливня, разряд молнии попал в шпиль башни исторического здания городской детской клинической больницы и повредил ее черепичное покрытие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря своевременной обработке деревянных конструкций чердака раствором противопожарной защиты, возгорания конструкций и пожара удалось избежать, пострадавших нет.

Администрацией больницы был создан оперативный штаб ликвидации последствий стихийного бедствия, проводится обследование здания, электрических сетей.

Ожидается приезд специалистов технической службы ГСЧС.

"Больница работает в обычном режиме, принимаются неотложные меры по восстановлению нормальной деятельности педиатрического корпуса", - отметили в больнице.

В Черновцах молния повредила историческое здание, где находится детская больницаФото: КНП Городская детская клиническая больница города Черновцы

Напомним, в селе Малый Кривотин Житомирской области 8 июня в результате удара молнии пострадала девочка, 2006 года рождения. Это произошло дома во время разговора по мобильному телефону.

Днем ранее, 7 июня, в селе Красная Поляна Харьковской области мужчину убило молнией. Смерть мужчины от удара была мгновенной.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия молния
NEWS
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором
DAILY
Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина