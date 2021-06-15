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В США блискавка вбила 15-річну дівчинку

Автор: Даша Харченко

В американському штаті Джорджія блискавка влучила у 15-річну дівчинку, яка відпочивала на пляжі. Внаслідок цього вона померла.

Про це повідомляє ABC News.

Інцидент стався о 14:37 в суботу, 12 червня, коли дівчина купалася в океані.

Дівчинку намагалися врятувати надзвичайники, поки не приїхала швидка. Її госпіталізували, але в лікарні медики констатували смерть.

За даними Національної метеорологічної служби США, в країні щороку від блискавки гинуть 49 осіб.

Раніше повідомлялось, що у Чернівцях від удару блискавки пошкоджено шпиль башти історичної будівлі міської дитячої клінічної лікарні

Нещодавно в селі Малий Кривотин Житомирської області в результаті удару блискавки постраждала дівчина, 2006 року народження. Це сталося вдома під час розмови мобільним телефоном.

Нагадаємо, днем раніше в селі Червона Поляна Харківській області чоловіка вбило блискавкою. Смерть чоловіка від удару була миттєвою.

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