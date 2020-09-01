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США могут ввести санкции против белорусских чиновников

Автор: РБК-Украина

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против семи белорусских чиновников. Причиной такого возможного решения называют "фальсификацию" президентских выборов и подавление протестов.

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Об этом сообщает агентство Reuters.

"У нас есть список из семи человек, мы работаем с Министерством финансов над пакетом доказательств, чтобы ввести санкции", - сообщил источник агентства в Государственном департаменте США.

При этом отмечается, что это минимальная попытка "не просто назвать и пристыдить" чиновников Беларуси, но показать, что, когда "подтасовывают выборы и применяют насилие против мирных протестующих, реализующих фундаментальное право на свободу собрания и выражение мнения, необходимо существование некоторой ответственности".

Напомним, ранее США призвали освободить задержанных участников протестов в Беларуси.

Кроме того, США поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Беларуси.

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