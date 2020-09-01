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США можуть ввести санкції проти білоруських чиновників

Автор: РБК-Україна

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа розглядає можливість введення санкцій проти семи білоруських чиновників. Причиною такого можливого рішення називають "фальсифікацію" президентських виборів і придушення протестів.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

"У нас є список з семи осіб, ми працюємо з Міністерством фінансів над пакетом доказів, щоб ввести санкції", - повідомило джерело агентства в Державному департаменті США.

При цьому наголошується, що це мінімальна спроба "не просто назвати і присоромити" чиновників Білорусі, але показати, що, коли "підтасовують вибори і застосовують насильство проти мирних протестувальників, які реалізують фундаментальне право на свободу зборів і висловлювання думки, необхідно існування деякої відповідальності".

Нагадаємо, раніше США закликали звільнити затриманих учасників протестів у Білорусі.

Крім того, США підтримують проведення незалежної міжнародної оцінки виборів в Білорусі.

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