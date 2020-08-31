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США поддерживают проведение международной оценки выборов в Беларуси

Вашингтон, Понедельник 31 августа 2020 21:38
США поддерживают проведение международной оценки выборов в Беларуси
Фото: Белый дом (flickr)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты поддерживают проведение независимой международной оценки выборов в Беларуси. Также Белый дом призывает Москву "уважать суверенитет" Минска.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани во время брифинга.

По ее словам, Вашингтон продолжает внимательно следить за развитием событий в Беларуси и поддерживает международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жестких мер со стороны властей.

"Огромное количество белорусов, которые мирно протестуют, говорит о том, что правительство не может больше игнорировать призывы народа к демократии", - заявила Макинани.

Она также добавила, что Россия должна уважать суверенитет Беларуси и право граждан этой страны свободно и честно выбирать своих собственных лидеров.

Напомним, ранее США призвали освободить задержанных участников протестов в Беларуси.

Кроме того, ЕС готов выступить посредником для разрешения политического кризиса в Беларуси.

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