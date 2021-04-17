США могут увеличить количество своих военных в Украине из-за агрессии РФ, - Квин

"Пока мы здесь в Яворово, десятки тысяч российский военных находятся возле границы Украины и на украинской территории Крыма и их количество увеличивается. США и наши союзники и партнеры по НАТО в Европе глубоко озабочены этой эскалацией", - отметила она.

Квин подчеркнула, что Украина продемонстрировала чудесную сдержанность перед запугиванием и агрессией России.

"На фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 года и украинские Вооруженные силы 2021 года значительно отличаются от тех, какими они были в 2014-м. У нас тут на постоянном основании пребывают 160 американских военных, и, если, по нашим оценкам, нужды изменятся и количество необходимо будет увеличить, мы рассмотрим этот вопрос", - добавила временный поверенный в делах.