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США могут увеличить количество своих военных в Украине из-за агрессии РФ, - Квин

Автор: РБК-Украина

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Штаты могут увеличить количество американских военных в Украине из-за обострения ситуации на Донбассе.

Об этом Квин заявили в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Пока мы здесь в Яворово, десятки тысяч российский военных находятся возле границы Украины и на украинской территории Крыма и их количество увеличивается. США и наши союзники и партнеры по НАТО в Европе глубоко озабочены этой эскалацией", - отметила она.

Квин подчеркнула, что Украина продемонстрировала чудесную сдержанность перед запугиванием и агрессией России.

"На фоне российских провокаций важно помнить, что Украина 2021 года и украинские Вооруженные силы 2021 года значительно отличаются от тех, какими они были в 2014-м. У нас тут на постоянном основании пребывают 160 американских военных, и, если, по нашим оценкам, нужды изменятся и количество необходимо будет увеличить, мы рассмотрим этот вопрос", - добавила временный поверенный в делах.

Напомним, по данным Минобороны Украины, Россия продолжает стягивать войска к украинской границе. Вблизи восточной границы Украины уже находятся более 100 тысяч российских военных.

Кроме того, министр обороны Андрей Таран заявлял о возможности нападения России на Украину с территории Крыма. Россия перебросила в Крым десятки тысяч военных.

Добавим, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина готова к возможному вторжению России.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДонбасс
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