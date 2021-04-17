США можуть збільшити кількість своїх військових в Україні через агресію РФ, - Квін

"Поки ми тут в Яворово, десятки тисяч російський військових знаходяться біля кордону України та на українській території Криму і їх кількість збільшується. США і наші союзники і партнери по НАТО в Європі глибоко стурбовані цією ескалацією", - зазначила вона.

Квін підкреслила, що Україна продемонструвала чудову стриманість перед залякуванням і агресією Росії.

"На тлі російських провокацій важливо пам'ятати, що Україна 2021 року та українські Збройні сили 2021 року значно відрізняються від тих, якими вони були в 2014-му. У нас тут на постійній основі перебувають 160 американських військових, і, якщо, за нашими оцінками, потреби зміняться і кількість необхідно збільшити, ми розглянемо це питання", - додала тимчасовий повірений у справах.