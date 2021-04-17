Боевики нарушили перемирие 15 раз в день переговоров Зеленского во Франции

В течение прошлых суток, 16 апреля, на Донбассе было зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Вследствие этого ни один украинский военный не погиб и не был ранен.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС .

В частности, неподалеку от населенных пунктов Новгородское, Марьинка и Опытное боевики стреляли из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибров, а около поселка Невельское - еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В пригороде населенных пунктов Водяное, Луганское и Новоалександровка враг совершил обстрелы из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Майорск - из стрелкового оружия.

Вблизи поселков Тарамчук и Красногоровка российско-оккупационные войска применили станковые противотанковые гранатометы, а возле Песков - подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Майорськ враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Сегодня с начала суток боевики стреляли неподалеку Водяного из автоматических станковых гранатометов. Пострадавших среди военных нет.