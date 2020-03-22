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США вышли на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 15:27
США вышли на третье место в мире по числу заболевших коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Больше людей заразилось только в Италии и Китае

Соединенные Штаты вышли на третье место по количеству зараженных вирусом COVID-19 после Китая и Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные касательно заболеваемости коронавирусом.

Так, в США число зараженных достигло 26 138 человек. Больше всего заболевших в Нью-Йорке - 12,3 тыс. человек. Второе место занимает штат Вашингтон - там подтверждено 1793 случая COVID-19. На третьем месте Калифорния, в которой 1407 заболевших.

Общее число смертей от коронавируса в США достигло 323. Больше всего погибших в штате Вашингтон - 94. В Нью-Йорке зафиксировано 75 смертей, 25 - в Калифорнии. Всего выздоровели 176 пациентов. Коронавирус выявлен во всех американских штатах.

Напомним, ранее в ВОЗ назвали сроки появления вакцины от коронавируса. Разработка и испытания вакцины от нового коронавируса займут не меньше года.

Отметим, на сегодня в мире разрабатываются около 20 вакцин против коронавируса COVID-19.

Также РБК-Украина писало, что в Украине 8 человек выздоровели от коронавируса. Всего в стране зафиксировано 47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 22 марта В ВОЗ назвали сроки появления вакцины от коронавируса
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиКоронавирус
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