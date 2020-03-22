Коронавирус в США: почти треть заражений приходится на Нью-Йорк

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На данный момент в США 26 747 человек заболели коронавирусом, из них 340 умерли

Около трети случаев заражения коронавирусом в США зарегистрировано в городе Нью-Йорк. Об этом сообщает СNN.

По состоянию на 22 марта, в городе выявлено 8 115 человек с коронавирусом, из них 60 умерли. Примерно 1 450 человек госпитализированы, 370 из них находятся под усиленным контролем, передает телеканал.

Также на данный момент в США 26 747 человек заболели коронавирусом, из них 340 умерли.

Напомним, эпицентром вспышки коронавируса в Европе стала Италия. Ранее сообщалось, что в Италии за сутки были зафиксированы почти 800 смертей от коронавируса. Общее количество инфицированных в Италии превысило 53,5 тысячи, а жертвами COVID-19 стали уже почти 5 тысяч итальянцев.

В Италии количество смертей от коронавируса превысило показатели Китая. В Италии уже зафиксировано 4 825 летальных случаев, тогда как в Китае - 3 225.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на вечер 21 марта количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине составляет 47. Вчера было подтверждено 6 новых случаев в Киеве.