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В Италии вторые сутки подряд фиксируют уменьшение количества смертей от коронавируса

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 19:43
В Италии вторые сутки подряд фиксируют уменьшение количества смертей от коронавируса
Иллюстративное фото (flickr.com hospitalclinic)

В Италии количество жерт за все время превысило 6 тысяч

В Италии от коронавирусной инфекции за сутки умерли 602 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Metro.

По словам главы службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, в стране снижается число случаев заражения за сутки.

"Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7423", - заявил он.

Отметим, что число жертв коронавируса в Италии превысило 6 тысяч тысячи.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы 63 928 итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев.

Напомним, 21 марта в Италии были зафиксированы почти 800 смертей от коронавируса. Это наибольшее количество летальных случаев за сутки с начала вспышки коронавируса в Италии.

Кроме того, в Италии коронавирусом заразились уже 20% медицинского персонала. Почти 70% всех работников сектора здравоохранения составляют женщины.

Добавим, что итальянские власти объявили о введении дополнительных жестких ограничений в связи с распространением коронавируса. В Италии запретили спортивную или физическую деятельность на улице и остановили строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей.

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