США могут снять санкции с духовного лидера Ирана

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности снять санкции с духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Они были введены во времена президента Дональда Трампа.

Санкции против Али Хаменеи были введены во времена президента Дональда Трампа.

Санкции могут снять в рамках договоренностей по ядерной сделке. Стороны могут достигнуть компромисса в рамках общего пакета предложений.

Администрация президента США Джо Байдена заявила о готовности снять санкции с духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи. Они были введены во времена президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что США согласились снять санкции с нефтегазового сектора и судоходства Ирана, а также высшего руководства страны. Всего планируется отмена более тысячи ограничений.

Как сообщало РБК-Украина, США намерены участвовать в седьмом раунде переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном. Однако их дата пока не объявлена.