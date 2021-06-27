RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США можуть зняти санкції з духовного лідера Ірану

Автор: Даша Харченко

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про готовність зняти санкції з духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Вони були введені за часів президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє NBC.

США можуть зняти санкції з духовного лідера Ірану

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила про готовність зняти санкції з духовного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Вони були введені за часів президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє NBC.

Санкції можуть зняти в рамках домовленостей щодо ядерної угоди. Сторони можуть досягти компромісу в рамках загального пакету пропозицій.

Санкції проти Алі Хаменеї були введені за часів президента Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що США погодилися зняти санкції з нафтогазового сектора і судноплавства Ірану, а також вищого керівництва країни. Всього планується скасування більше тисячі обмежень.

Як повідомляло РБК-Україна, США мають намір брати участь у сьомому раунді переговорів у Відні щодо ядерної угоди з Іраном. Однак їх дата поки не оголошена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран