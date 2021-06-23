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США снимут нефтяные санкции с Ирана, - Reuters

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Тегеран, Среда 23 июня 2021 15:54
США снимут нефтяные санкции с Ирана, - Reuters Фото: США готовы снять нефтяные санкции с Ирана (flickr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США согласились снять санкции с нефтегазового сектора и судоходства Ирана, а также высшего руководства страны. Всего планируется отмена более тысячи ограничений.

Об этом со ссылкой на представителя Ирана сообщило агентство Reuters.

"Было достигнуто соглашение об отмене всех санкций в отношении страхования, нефти и судоходства, которые были наложены (бывшим президентом США Дональдом - ред.) Трампом", - цитирует издание главу администрации президента Ирана Эбрагима Рухани Махмуда Ваези.

По его словам, в соответствии с достигнутым соглашением США отменят около 1040 ограничений. "Также было согласовано отменить некоторые санкции в отношении отдельных лиц и из ближайшего окружения верховного лидера", - добавил он.

Напомним, в 2015 году Иран согласился ограничить свою программу обогащения урана в обмен на отмену международных санкций. В 2018-м Трамп отказался от соглашения, назвав его несовершенным и заключенным в пользу Тегерана, и ввел жесткие санкции, нанесшие удар по экономике страны.

Отметим, в Вене с начала апреля проходят переговоры по ядерной программе Ирана. В США заявили, что намерены оставить сотни санкций против Ирана даже в случае возвращения Тегерана в ядерную сделку.

Как сообщало РБК-Украина, США намерены участвовать в седьмом раунде переговоров в Вене по ядерной сделке с Ираном. Однако их дата пока не объявлена.

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