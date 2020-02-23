США могут обратиться в Совбез ООН с просьбой восстановить антииранские санкции

США рассматривают возможность обратиться в Совет безопасности ООН с просьбой возобновить режим санкций против Ирана, который был ранее отменен в связи с достижением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе страны. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью изданию The Washington Free Beacon.

По словам Помпео, в ближайшие месяцы он и президент США Дональд Трамп примут решение о том, стоит ли обращаться в ООН с просьбой запустить процесс возобновления комплекса международных санкций в отношении Ирана, которые были сняты в рамках ядерного соглашения администрации бывшего американского лидера Барака Обамы. При этом, как подтвердил госсекретарь, администрация Трампа уже начала закладывать основу для данного решения.

Помпео указал, что Европа при этом поддерживает СВПД.

"Они принципиально считают, что сохранение этой сделки отвечает наилучшим интересам их стран. Мы настаиваем, что Иран в значительной степени игнорирует наиболее важные элементы ядерной сделки, касающиеся обогащения ядерных материалов… Мы уже работаем в ООН над продвижением данной дискуссии. Надеюсь, что Россия и Китай тоже понимают. Вы говорили об их вето. Мы этого не предполагаем. Мы считаем, что Россия и Китай также разделяют нашу обеспокоенность тем, что Иран, который сможет закупать значительные системы вооружений, коренным образом дестабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке", - заключил Помпео.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в конце января Министерство финансов США расширило санкции против Ирана.