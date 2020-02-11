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Россия вопреки санкциям нарастила экспорт нефти в США, - Die Welt

Новости » Политика     11.02.2020 - 10:05
Россия вопреки санкциям нарастила экспорт нефти в США, - Die Welt
Иллюстративное фото (lukoil.ru)

Россия воспользовалась санкциями США против Ирана и Венесуэлы

Российская Федерация, несмотря на новые пакеты американских санкций, существенно нарастила экспорт нефти в США. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Издание пишет, что на фоне ситуации в Сирии и Украине в последнее время отношения между США и Россией ухудшились. В частности, Вашингтон вводится санкции против подрядчиков "Северного потока-2", пытается мешать России в сфере торговли оружием. В то же время Die Welt подчеркивает, что за этой "видимой конкуренцией скрываются менее заметные тенденции".

Например, в октябре 2019 года Россия стала второй по поставкам нефти и нефтепродуктов в США, обойдя при этом Мексику. Die Welt утверждает, что связано с влиянием санкций на потоки товаров на мировом рынке.

Российский экспорт в США укрепился после того, как Вашингтон ввел санкции против Венесуэлы и Ирана, в результате чего поставки из Венесуэлы прекратились полностью. Кроме того, после введения санкций против Ирана за российской нефтью обратилась и Турция.

По данным Die Welt, за 11 месяцев 2019 года Россия увеличила экспорт нефти в США на 450%, выручка составила 3,41 млрд долларов.

Напомним, ранее издание Bloomberg писало, что США опасаются вводить антироссийские санкции. Речь идет о санкциях против "Роснефти" за работу в Венесуэле, но США опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке.

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