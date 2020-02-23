США можуть звернутися до Ради безпеки ООН з проханням відновити антиіранські санкції

США розглядають можливість звернутися до Ради безпеки ООН з проханням відновити режим санкцій проти Ірану, який був раніше скасований у зв'язку з досягненням Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми країни. Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео в інтерв'ю виданню The Washington Free Beacon.

За словами Помпео, в найближчі місяці він і президент США Дональд Трамп ухвалять рішення про те, чи варто звертатися в ООН з проханням запустити процес відновлення комплексу міжнародних санкцій відносно Ірану, які були зняті в рамках ядерного угоди адміністрації колишнього американського лідера Барака Обами. При цьому, як підтвердив держсекретар, адміністрація Трампа вже почала закладати основу для даного рішення.

Помпео вказав, що Європа при цьому підтримує СВПД.

"Вони принципово вважають, що збереження цієї угоди відповідає найкращим інтересам їхніх країн. Ми наполягаємо, що Іран в значній мірі ігнорує найважливіші елементи ядерної угоди, що стосуються збагачення ядерних матеріалів ... Ми вже працюємо в ООН над просуванням даної дискусії. Сподіваюся, що Росія і Китай теж розуміють. Ви говорили про їх вето. Ми цього не припускаємо. Ми вважаємо, що Росія і Китай також поділяють нашу стурбованість тим, що Іран, який зможе закуповувати значні системи озброєнь, докорінно де стабілізує ситуацію на Близькому Сході ", - уклав Помпео.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в кінці січня Міністерство фінансів США розширило санкції проти Ірану.