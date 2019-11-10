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США не можуть обіцяти вічне допомогу Україні, - радник Трампа

Новини » Політика     10.11.2019 - 19:55
США не можуть обіцяти вічне допомогу Україні, - радник Трампа
Фото: Роберт О'брайен (upi.com)

Проте, за словами радника, зараз США готові надати допомогу Україні

Радник американського президента Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайен заявив, що США не можуть обіцяти вічне військову допомогу Україні. Про це він заявив в ефірі телеканалу CBS.

Про'Брайен прокоментував надання військової допомоги Україні.

"Я не можу обіцяти, що США будуть робити щось вічно, але поки що ми перша адміністрація, яка відправила озброєння Україні, я думаю, що це дуже важливо", - сказав радник Трампа.

Він додав, що в даний час адміністрація Трампа готова надати допомогу Україні.

Також він заявив, що США сподіваються на домовленості між Україною і Росією.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить затримувати виплати військової допомоги Україні, поки Європа не почне надавати їй допомогу. До цього стало відомо, що Трамп попросив припинити мільйонні виплати військової допомоги Україні приблизно за тиждень до дзвінка президенту Володимиру Зеленському, хоча до цього, 19 вересня, Палата представників Конгресу США схвалила виділення на військову допомогу Україні 250 млн доларів.

Нещодавно стало відомо, що Ггосдепартамент США у вересні поточного року прийняв рішення відновити виділення частини фінансової допомоги Україні до того, як відповідне розпорядження віддав президент Дональд Трамп.

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