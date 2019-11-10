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США надеются на договоренности Украины и РФ

Новости » Политика     10.11.2019 - 19:34
США надеются на договоренности Украины и РФ
Фото: Роберт О'Брайен (jns.org)

Советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен надеется, что Украина и РФ подпишут мирный договор

США надеются на договоренности между Украиной и Россией. Об этом заявил советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS.

На вопрос журналиста, намерены ли США и в дальнейшем оказывать военную помощь Украине, он ответил: "Я надеюсь, что Украина и РФ поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не буду давать обязательства навсегда насчет того, что мы будем делать".

Напомним, в США в сентябре разгорелся скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле. Разговор лидеров двух стран стал поводом для объявления Палатой представителей Конгресса США о начале процедуры импичмента Трампа. Как утверждают демократы, Трамп во время беседы пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Недавно стало известно, что Ггосдепартамент США в сентябре текущего года принял решение возобновить выделение части финансовой помощи Украине до того, как соответствующее распоряжение отдал президент Дональд Трамп.

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