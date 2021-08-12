США могут эвакуировать своих дипломатов из Афганистана

Соединенные Штаты рассматривают возможность закрыть свое посольство в Кабуле. Также Вашингтон планирует эвакуировать американских дипломатов к завершению августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Возможность закрытия посольства США в столице Афганистана до конца месяца рассматривается в качестве одного из вариантов действий.
Как заявил один источник, в Вашингтоне обсуждают также, какое количество американских дипломатов необходимо в дипмиссии, учитывая сложившуюся опасную ситуацию.
Как сообщала во вторник газета The Washington Post, в Пентагоне полагают, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается, а радикальное движение "Талибан" может захватить Кабул в срок от одного до трех месяцев.
Напомним, 11 августа боевики движения "Талибан" захватали еще три столицы провинции в Афганистане. Теперь в руках талибов находится 9 из 34 административных центров.
Отметим, ранее сообщалось, что талибы контролируют более 60% территории Афганистана.