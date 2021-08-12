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США могут эвакуировать своих дипломатов из Афганистана

Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты рассматривают возможность закрыть свое посольство в Кабуле. Также Вашингтон планирует эвакуировать американских дипломатов к завершению августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Возможность закрытия посольства США в столице Афганистана до конца месяца рассматривается в качестве одного из вариантов действий.

Как заявил один источник, в Вашингтоне обсуждают также, какое количество американских дипломатов необходимо в дипмиссии, учитывая сложившуюся опасную ситуацию.

Как сообщала во вторник газета The Washington Post, в Пентагоне полагают, что обстановка в Афганистане стремительно ухудшается, а радикальное движение "Талибан" может захватить Кабул в срок от одного до трех месяцев.

Напомним, 11 августа боевики движения "Талибан" захватали еще три столицы провинции в Афганистане. Теперь в руках талибов находится 9 из 34 административных центров.

Отметим, ранее сообщалось, что талибы контролируют более 60% территории Афганистана.

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Афганистан