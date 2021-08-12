США можуть евакуювати своїх дипломатів з Афганістану

Сполучені Штати розглядають можливість закрити своє посольство в Кабулі . Також Вашингтон планує евакуювати американських дипломатів до завершення серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Можливість закриття посольства США в столиці Афганістану до кінця місяця розглядається як один з варіантів дій.

Як заявило одне джерело, у Вашингтоні обговорюють також, яка кількість американських дипломатів необхідно в дипмісії, враховуючи сформовану небезпечну ситуацію.

Як повідомляла у вівторок газета The Washington Post, в Пентагоні вважають, що обстановка в Афганістані стрімко погіршується, а радикальний рух "Талібан" може захопити Кабул в термін від одного до трьох місяців.