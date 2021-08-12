США можуть евакуювати своїх дипломатів з Афганістану

Сполучені Штати розглядають можливість закрити своє посольство в Кабулі. Також Вашингтон планує евакуювати американських дипломатів до завершення серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Можливість закриття посольства США в столиці Афганістану до кінця місяця розглядається як один з варіантів дій.
Як заявило одне джерело, у Вашингтоні обговорюють також, яка кількість американських дипломатів необхідно в дипмісії, враховуючи сформовану небезпечну ситуацію.
Як повідомляла у вівторок газета The Washington Post, в Пентагоні вважають, що обстановка в Афганістані стрімко погіршується, а радикальний рух "Талібан" може захопити Кабул в термін від одного до трьох місяців.
Нагадаємо, 11 серпня бойовики руху "Талібан" захопили ще три столиці провінції в Афганістані. Тепер в руках талібів знаходиться 9 з 34 адміністративних центрів.
Зазначимо, раніше повідомлялося, що таліби контролюють понад 60% території Афганістану.