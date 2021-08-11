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Талибы захватили еще три столицы провинций на северо-востоке Афганистана

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Кабул, Среда 11 августа 2021 16:32
Талибы захватили еще три столицы провинций на северо-востоке Афганистана Фото: талибы контролируют почти треть столиц провинций в Афганистане (twitter.com/ABC)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики движения "Талибан" установили контроль еще над тремя столицами на северо-востоке Афганистана. Теперь в руках боевиков находится 9 из 34 административных центров страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Как отмечает издание, захват талибами столиц провинций Бадахшан, Баглан и Фарах произошло в результате молниеносной атаки. При этом "Талибан" продолжает наступление и на других направлениях.

Падение еще трех афганских административных центров усиливает давление на правительство в Кабале, которое было вынуждено остановить наступление в провинции Балх.

Столица Афганистана Кабул не подвергалась прямой угрозе во время наступления талибов. Однако, отмечает издание, ошеломляющая скорость наступления боевиков вызывает вопросы о том, как долго афганское правительство сможет сохранять контроль над провинциями страны.

Напомним, ранее талибы захватили шесть столиц афганских провинций: Саманган, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Нимроз и Тахар.

Отметим, 10 августа ВВС США нанесли новые авиаудары по боевикам движения "Талибан" в Афганистане.

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Талибан боевики Афганистан
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